Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel (11/13): Alte Wunden

ORF1Staffel 14Folge 11vom 18.08.2026
Soko Kitzbühel (11/13): Alte Wunden

Soko Kitzbühel (11/13): Alte WundenJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 14

Folge 11: Soko Kitzbühel (11/13): Alte Wunden

44 Min.Folge vom 18.08.2026

Die Boutiquenbesitzerin Lotte Rosner verschwindet plötzlich während eines Treffens mit ihrer Freundin – am nächsten Tag wird sie erschossen aufgefunden, die Tatwaffe stammt aus Russland. Verdächtig erscheint Konrad Auer, der einerseits Geschäfte mit einer reichen Russin macht und andererseits Lottes Boutique kaufen will. Rätselhaft bleibt ihr letzter Anruf bei ihrer Freundin: „Ich weiß jetzt, wer der Mörder meines Mannes ist.“ War dieses Wissen ihr Verhängnis? Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Max Urlacher (Dirk Möllner) Ursula Buschhorn (Sabrina Möllner) David C. Bunners (Konrad Auer) Ulli Kinalzik (Felix Möllner) Christine Schmidt-Schaller (Lotte Rosner) Magda Kropiunig (Anna Kruschenko) Hans Dieter Trayer (Rainer Groth) Olivia Silhavy (Gerda Fuchs) Gerhard Liebmann (Hans Neuhold) Buch: Karl Benedikter und Berith Schistek Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 14

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 14
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel Staffel 14

Alle 1 Staffeln und Folgen