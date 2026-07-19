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Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel: Fliegende Augen (3/13)

ORF1Staffel 14Folge 3vom 19.07.2026
Soko Kitzbühel: Fliegende Augen (3/13)

Soko Kitzbühel: Fliegende Augen (3/13)Jetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 14

Folge 3: Soko Kitzbühel: Fliegende Augen (3/13)

44 Min.Folge vom 19.07.2026

Als ein innovativer Drohnenentwickler erschossen wird, geraten Geschäftspartner, Investoren und verärgerte Anrainer ins Visier der SOKO. Hinter den vielseitig einsetzbaren Mini-Drohnen verbirgt sich ein Fall voller wirtschaftlicher Interessen und tödlicher Konflikte. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Sami Loris (Kevin Simma) Peter Kremer (Guido Braun) Christian Strasser (Walter Mittermeier) Moses Wolff (Peter Grugger) Reinhard Steiner (Roman Stückler) Regie: Gerald Liegel Buch: Hermann Schmid Bildquelle: Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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