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Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel (8/13): Firestarter

ORF1Staffel 14Folge 8vom 17.08.2026
Soko Kitzbühel (8/13): Firestarter

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Soko Kitzbühel Staffel 14

Folge 8: Soko Kitzbühel (8/13): Firestarter

44 Min.Folge vom 17.08.2026

Die berüchtigte Motorrad-Gang "Firestarter" rast durch Kitzbühel und stoppt zum Chili-Essen bei Hannes. Doch kurz danach stürzt Neo-Mitglied Thomas Mertens tödlich, vergiftet mit Schlangengift. Die SOKO ermittelt: Wie kam das Gift in seinen Körper? Wer hat Zugang dazu? Und wer in der Gang sah Mertens, der gerade erst aufgenommen wurde, als Bedrohung? Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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