Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel (4/13): Das Marburg-Fieber

ORF1Staffel 14Folge 4vom 20.07.2026
Soko Kitzbühel (4/13): Das Marburg-Fieber

Soko Kitzbühel (4/13): Das Marburg-FieberJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 14

Folge 4: Soko Kitzbühel (4/13): Das Marburg-Fieber

43 Min.Folge vom 20.07.2026

Nach dem Fund eines Toten mit rätselhaftem Ausschlag häufen sich ähnliche Fälle. Als ein Unbekannter behauptet, ein lebensbedrohliches Virus verbreitet zu haben, beginnt für die SOKO ein Wettlauf gegen die Zeit. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Gabriel Barylli (Dr. Martin) Michael Masula (Dr. Viktor Kuschnigg) Anton Figl (Dr. Perger) Alexander Strömer (Albert Kutschnigg) Visnja Sretenovic (Lara) Daron Yates (Pino Purfaro) Regie: Gerald Liegel Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

Weitere Folgen in Staffel 14

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 14
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel Staffel 14

Alle 1 Staffeln und Folgen