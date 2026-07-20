Soko Kitzbühel (4/13): Das Marburg-FieberJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 4: Soko Kitzbühel (4/13): Das Marburg-Fieber
Nach dem Fund eines Toten mit rätselhaftem Ausschlag häufen sich ähnliche Fälle. Als ein Unbekannter behauptet, ein lebensbedrohliches Virus verbreitet zu haben, beginnt für die SOKO ein Wettlauf gegen die Zeit. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Gabriel Barylli (Dr. Martin) Michael Masula (Dr. Viktor Kuschnigg) Anton Figl (Dr. Perger) Alexander Strömer (Albert Kutschnigg) Visnja Sretenovic (Lara) Daron Yates (Pino Purfaro) Regie: Gerald Liegel Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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