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Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel (13/13): Erlösung

ORF1Staffel 14Folge 13vom 19.08.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 14

Folge 13: Soko Kitzbühel (13/13): Erlösung

44 Min.Folge vom 19.08.2026

Ein Leichenfund im Wald und ein geplanter Hotelverkauf bringt das Soko-Team auf die Spur von Nina Pokornys Vergangenheit. Ihr Kontakt zur Witwe verbindet den Fall mit einem alten Wiener Verfahren, das ihre Versetzung nach Kitzbühel ausgelöst haben könnte. Als auch noch Waffenhändler Max Bruckner auftaucht und ein Zusammenhang zwischen Nina und dem Mord vermutet wird, gerät das Vertrauen des Teams in die Kollegin ins Wanken. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Philipp Hochmair (Max Bruckner) Markus Hamele (Jan Ludwig) Susanne Schäfer (Henrietta Pacher) Alina Fritsch (Vera Pacher) Astrit Alihajdaraj (Nikolai Ivanov) Regie: Michael Zens Buch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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