Soko Kitzbühel: Vintage Love (2/13)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 14
Folge 2: Soko Kitzbühel: Vintage Love (2/13)
Der Tod der Betreiberin eines umstrittenen Singles-Clubs erschüttert das Tiroler Unterland. Während die SOKO zunächst im Umfeld der Toten und bei ihren lautstarken Gegnern ermittelt, bringt ein zweiter Mord den Fall in eine völlig neue Richtung. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael Menzel (Georg Brändle) Veronika Glatzner (Erika Lindner) Thomas Darchinger (Robert Ablinger) Louisa Stroux (Annette Lindner) Dagmar Schwarz (Maria Brändle) Helmut Berger (Helmuth Lindner) Drehbuch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo
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