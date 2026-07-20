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Soko Kitzbühel Staffel 14

Soko Kitzbühel (5/13): Ball des Anstoßes

ORF1Staffel 14Folge 5vom 20.07.2026
Soko Kitzbühel (5/13): Ball des Anstoßes

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Soko Kitzbühel Staffel 14

Folge 5: Soko Kitzbühel (5/13): Ball des Anstoßes

44 Min.Folge vom 20.07.2026

Als die Leiche eines jungen Crossgolfers am Straßenrand gefunden wird, deutet vieles auf ein Verbrechen hin. Die Ermittlungen führen die SOKO zu einem Steinbruch, aus dem Sprengstoff verschwunden ist. Der Fall wird noch brisanter, als plötzlich auch die Freundin des Opfers vermisst wird. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Iréna Flury (Mira Lechner) Peter Benedict (Horst Wallner) Leo Reisinger (Fredy Böhler) Daniel Roesner (Michael Mike Jung) Wolfgang Rauh (Timo Tiger Gsell) Johannes Gaan (Josef Neumann) Regie: Martin Kinkel Buch: Karl Benedikter, Berith Schistek Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stefanie Leo

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