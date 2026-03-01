Soko Kitzbühel (5/18): StalkingJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 6
Folge 51: Soko Kitzbühel (5/18): Stalking
Seit Wochen wird die Familie des Architekten Axel Mittenbach von einem Stalker drangsaliert. Als Mittenbach eines Nachts in seinem Haus überfallen und verletzt wird, ermittelt die Soko wegen eines Mordversuchs. War es wirklich der Stalker, der den Architekten verletzt hat oder vielleicht gar sein Sohn Markus, der mit dem Vater im Zwist liegt, weil der sich vehement gegen seine Pläne stellte, die Schule abzubrechen und stattdessen eine Profi-Karriere als Golfer anstrebt? Oder hat der Stalker sein böses Spiel tatsächlich auf die Spitze getrieben? Als Mittenbach dann auf einer seiner Baustellen tatsächlich tot aufgefunden wird, gerät auch Mittenbachs Frau ins Visier der Polizisten. Oder ist der Täter im Kreis derer zu suchen, die durch einen Konkurs Mittenbachs um ihr Geld gekommen waren? Und welche Rolle spielt die Golflehrerin von Markus in diesem Spiel? Viele Fragen, denen natürlich auch die Gräfin und Hannes nachgehen. Und es ist nicht nur die alte Golfleidenschaft der Gräfin, die die beiden verdächtig oft auf den Golfplatz führt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Nina Hoger (Katrin Hoppe) Simon Licht (Axel Mittenbach) Susanne Schäfer (Christine Mittenbach) Marco Bretscher Coschignano (Markus Mittenbach) Michael Lott (Mathias Lederer) u.a. Buch: Gabriele Sindler Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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