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Soko Kitzbühel Staffel 8

Soko Kitzbühel (1/13): Jagatee

ORF1Staffel 8Folge 1vom 27.04.2026
Soko Kitzbühel (1/13): Jagatee

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Soko Kitzbühel Staffel 8

Folge 1: Soko Kitzbühel (1/13): Jagatee

44 Min.Folge vom 27.04.2026

Ein tödlicher Snowboardunfall entpuppt sich als Mord: Marco Pecics "Jagatee" war vergiftet. Die Spur führt zu Eifersucht im Freundeskreis ebenso wie zu einem erbitterten Konkurrenzkampf zweier Unternehmen. Während die Soko in beide Richtungen ermittelt, deckt sie eine ungewöhnliche Kette von Verbrechen auf. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Daniela Golpashin (Dunja Babic) Ludwig Blochberger (Flo Hacker) David Zimmerschied (Chris Zauner) Michael Zittel (Bertram Ertl) Alexander Strobele (Josef Stadler) Nikolaus Firmkranz (Marco Pecic) u.a. Bildquelle: ORF/BEO Film/Bernd Schuller

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