Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 8

Soko Kitzbühel (13/13): Abgedreht

ORF1Staffel 8Folge 13vom 06.05.2026
Soko Kitzbühel (13/13): Abgedreht

Soko Kitzbühel (13/13): AbgedrehtJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 8

Folge 13: Soko Kitzbühel (13/13): Abgedreht

44 Min.Folge vom 06.05.2026

Beim Dreh des Films "Der Arzt vom Waldhof“ wird Produzent Peter Hochegger ermordet aufgefunden. Trotz Schock gehen die Dreharbeiten weiter, angeführt von Investor Dr. Krohn und Hauptdarstellerin Claudia Kastner, die auch Produzentin wird. Spannungen im Team wachsen, und die SOKO ermittelt, ob der Mord mit dem Film oder der Vergangenheit zusammenhängt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Florian Richter Bildquelle: ORF/BEO Film/Stella von Saldern

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 8
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 8

Soko Kitzbühel Staffel 8

Alle 1 Staffeln und Folgen