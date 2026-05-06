Soko Kitzbühel (13/13): AbgedrehtJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 8
Folge 13: Soko Kitzbühel (13/13): Abgedreht
44 Min.Folge vom 06.05.2026
Beim Dreh des Films "Der Arzt vom Waldhof“ wird Produzent Peter Hochegger ermordet aufgefunden. Trotz Schock gehen die Dreharbeiten weiter, angeführt von Investor Dr. Krohn und Hauptdarstellerin Claudia Kastner, die auch Produzentin wird. Spannungen im Team wachsen, und die SOKO ermittelt, ob der Mord mit dem Film oder der Vergangenheit zusammenhängt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Florian Richter Bildquelle: ORF/BEO Film/Stella von Saldern
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