Soko Kitzbühel (2/13): Der GötterboteJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 8
Folge 2: Soko Kitzbühel (2/13): Der Götterbote
Ein spektakulärer Meteoritenfund wird zum Mordfall: Bergführer Trenkwalder wird tot aufgefunden, der wertvolle Himmelskörper ist verschwunden. Die Soko ermittelt gegen mehrere Verdächtige, die vom Fund wussten und den Stein besitzen wollten. Hinweise aus dem Umfeld führen zu neuen Spuren – und zur Streitfrage, wem ein Fund aus dem All überhaupt gehört. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Rüdiger Vogler (Thorwald Drewe) Loretta Pflaum (Cornelia Leysch) Nicholas Reinke (Dietmar Leysch) Jacob Nordenson (Petter Larsson) Reinhard Forcher (Erwin Rothmayer) Regie: Gerald Liegel Buch: Hermann Schmid Bildquelle: ORF/BEO Film/Bernd Schuller
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