Soko Kitzbühel (4/13): Der Tod hört mitJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 8
Folge 4: Soko Kitzbühel (4/13): Der Tod hört mit
Der syrisch stämmige Unternehmer Hassan Schami kommt bei einem Sturz in eine Klamm ums Leben. Doch ein präparierter Steg deutet auf Mord hin. Kurz zuvor hinterlässt er geheimnisvolle Morsezeichen im Sand, die die Ermittler vor ein Rätsel stellen. Auch sein komplexes Geschäfts- und Beziehungsnetz rückt in den Fokus der Ermittlungen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Ole Puppe (Oskar Brucker) Andreas Nickl (Emil Leitner) Jule Ronstedt (Antonia Faller) Rudy Ruggiero (Hassan Schami) Riad Gholmié (Diplomat) Regie: Michael Zens Buch: Karl Benedikter Bildquelle: ORF/BEO Film/Bernd Schuller
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