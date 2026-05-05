Soko Kitzbühel (11/13): Ein falsches Leben (1)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 8
Folge 11: Soko Kitzbühel (11/13): Ein falsches Leben (1)
Der Genforscher Dr. Alexander Schwenter wird auf dem Hof seiner Adoptiveltern erschossen. Eine gefundene Telefonnummer führt die SOKO zu Unternehmer Franz Koch und dessen zerrütteter Familie sowie zur Haushälterin Christine Peherstorfer, Schwenters leiblicher Mutter. Ein Einbruch in Schwenters Labor erschwert die Ermittlungen. Als Koch plötzlich stirbt, spitzt sich der Fall zu. Die Ermittler müssen zunehmend zwischen alten Geheimnissen und neuen Motiven unterscheiden. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/BEO Film/Stella von Saldern
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