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Soko Kitzbühel Staffel 8

Soko Kitzbühel (9/13): Mord im Galopp

ORF1Staffel 8Folge 9vom 04.05.2026
Soko Kitzbühel (9/13): Mord im Galopp

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Soko Kitzbühel Staffel 8

Folge 9: Soko Kitzbühel (9/13): Mord im Galopp

44 Min.Folge vom 04.05.2026

Ein tödlicher Schuss beim Ausritt: Pferdepsychologin Monika Berger stirbt im Wald. Hinter der scheinbar heilen Welt tun sich Abgründe auf. Ein untreuer Ehemann, ein rivalisierender Kollege und ein Schwager mit eigenen Interessen. Ging es um Liebe, Neid oder Geld? Die Soko folgt einer Spur, die tiefer führt als erwartet. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael Roll (Guido Berger) Thomas Darchinger (Gerhard Engl) Mickey Hardt (Harry Obermoser) Nicole Ennemoser (Judith) Johanna Bittenbinder (Haushälterin) Buch: Carmen Maria Ebenhoch Regie: Georg Schiemann Bildquelle: ORF/BEO Film/Stella von Saldern

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