Soko Kitzbühel (10/13): Geheime GenüsseJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 8
Folge 10: Soko Kitzbühel (10/13): Geheime Genüsse
Ein Foodhunter auf kulinarischer Mission, eine angebliche „Tiroler Trüffel“ – und ein tödlicher Sturz vom Balkon: Nathalies Flirt mit dem prominenten Gast endet fatal. War es Eifersucht, ein Geheimnis aus der Trüffel-Forschung oder etwas ganz anderes? Die SOKO stößt auf ein Geflecht aus Motiven – und nichts ist so harmlos, wie es scheint. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Hansa Czypionka (Klaus Rembart) Martin Umbach (Thomas Kuttner) Silvia Seidel (Steffi Kuttner) Roland Silbernagl (Elmar Esterbauer) Julia Küllinger (Nathalie Hauser) Buch: Ralph Werner Regie: Florian Richter Bildquelle: ORF/BEO Film/Stella von Saldern
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