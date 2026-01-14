Spektakuläre ESC-Drohnenshow über WienJetzt kostenlos streamen
Song Contest 2026
Folge 14: Spektakuläre ESC-Drohnenshow über Wien
Mit einer der größten Drohnenshows Europas feierte Ö3 das 70-jährige Jubiläum des Eurovision Song Contests und ließ die ESC-Legenden JJ, Conchita Wurst und Udo Jürgens im Rahmen einer einzigartigen Lichtshow über Schloss Schönbrunn hochleben. Neben den drei rot-weiß-roten Song-Contest-Siegern wurden weitere Lichtbilder in den Himmel gemalt – musikalisch begleitet durch Klänge von Dorothee Freiberger, die neben den ESC-Gewinnersongs auch die von ihr komponierte Titelmusik des Wiener Eurovision Song Contests 2026 präsentierte. Sendungshinweis: Guten Morgen Österreich, 28. April, 06.30 Uhr in ORF 2 Bildquelle: ORF/ORF/Lukas Krummholz | APA-Images / AFP / JOE KLAMAR
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