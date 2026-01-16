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70 Jahre ESC - Das Konzert: Reloaded by RSO (in voller Länge)

ORF1Staffel 1Folge 16vom 09.05.2026
70 Jahre ESC - Das Konzert: Reloaded by RSO (in voller Länge)

70 Jahre ESC - Das Konzert: Reloaded by RSO (in voller Länge)Jetzt kostenlos streamen

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Folge 16: 70 Jahre ESC - Das Konzert: Reloaded by RSO (in voller Länge)

116 Min.Folge vom 09.05.2026

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien ließ die größten ESC-Hits in neuem symphonischem Klang erstrahlen. Unter der Leitung von Christian Kolonovits wurde der Konzertabend zur emotionalen Zeitreise durch Europas legendärste TV- und Musikmomente. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

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