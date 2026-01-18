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Song Contest 2026

Welcome to Vienna: Das ESC-Opening

ORF1Staffel 1Folge 18vom 10.05.2026
Welcome to Vienna: Das ESC-Opening

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Song Contest 2026

Folge 18: Welcome to Vienna: Das ESC-Opening

121 Min.Folge vom 10.05.2026

Die Künstlerinnen und Künstler aus den 35 Teilnehmerländern kamen am Sonntag zur großen Song-Contest-"Opening Ceremony" auf dem Wiener Rathausplatz zusammen. Über den 200 Meter langen türkisfarbenen Teppich führte der Weg vom Burgtheater zum Rathaus, wo Bürgermeister Michael Ludwig die heiße Phase bis zum Song-Contest-Finale offiziell eröffnete. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic. Bildquelle: ORF

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