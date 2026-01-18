Welcome to Vienna: Das ESC-OpeningJetzt kostenlos streamen
Song Contest 2026
Folge 18: Welcome to Vienna: Das ESC-Opening
121 Min.Folge vom 10.05.2026
Die Künstlerinnen und Künstler aus den 35 Teilnehmerländern kamen am Sonntag zur großen Song-Contest-"Opening Ceremony" auf dem Wiener Rathausplatz zusammen. Über den 200 Meter langen türkisfarbenen Teppich führte der Weg vom Burgtheater zum Rathaus, wo Bürgermeister Michael Ludwig die heiße Phase bis zum Song-Contest-Finale offiziell eröffnete. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Megaevents liefert das ORF ON Backstage Diary mit Marcel Kilic. Bildquelle: ORF
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