Eurovision Song Contest 2026: Semifinale 1Jetzt kostenlos streamen
Song Contest 2026
Folge 19: Eurovision Song Contest 2026: Semifinale 1
129 Min.Folge vom 12.05.2026
Ein Abend voller Musik, Spannung und großer Gefühle: Europa feierte ein spektakuläres erstes Halbfinale. Österreich wurde zur ESC-Bühne: Wer begeisterte Publikum und Jury, wer musste seinen Traum begraben? Das erste Halbfinale entschied, welche zehn Acts am Samstag um den Sieg kämpfen. 15 Länder – Finnland, Georgien, Griechenland, Kroatien, Moldau, Portugal, Schweden, Belgien, Estland, Israel, Litauen, Montenegro, Polen, San Marino und Serbien – ritterten um den Einzug ins Finale. Bildquellen: ORF/ORF/Lukas Krummholz
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