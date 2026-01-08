Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eurovision Song Contest 2026 - Die Halbfinal-Auslosung

ORF1Staffel 1Folge 8vom 12.01.2026
60 Min.Folge vom 12.01.2026

Die Auslosung der Startreihenfolge für die Halbfinals des Eurovision Song Contest hat traditionell den Beginn der ESC-Saison markiert. Im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses wurde beim sogenannten Semi-Final Draw bestimmt, welches Land in welchem Semifinale auftritt. Den offiziellen Start ins neue ESC-Jahr markierte die Übergabe zwischen Bürgermeister Michael Ludwig und Basels Regierungspräsident Conradin Cramer. Moderiert wurde die Veranstaltung von Alexandra Maritza Wachter und Cesár Sampson. Bildquelle: ORF

ORF1
