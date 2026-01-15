Der Momentemacher - Interview mit dem Designer der Song Contest-Bühne Florian WiederJetzt kostenlos streamen
Song Contest 2026
Folge 15: Der Momentemacher - Interview mit dem Designer der Song Contest-Bühne Florian Wieder
53 Min.Folge vom 08.05.2026
Gigantische LED-Welten, spektakuläre Effekte und Bühnenbilder mit Wiedererkennungswert: Der Star-Designer Florian Wieder arbeitet seit 30 Jahren mit internationalen Superstars wie Beyoncé, Robbie Williams, U2 und Ed Sheeran zusammen. Nun prägt er den Look des Eurovision Song Contest und sorgt für die große ESC-Bühnenmomente. Und verbindet dabei Hightech mit den kulturellen Besonderheiten des Gastgeberlandes. Bildquelle: ORF
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