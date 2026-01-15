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Song Contest 2026

Der Momentemacher - Interview mit dem Designer der Song Contest-Bühne Florian Wieder

ORF1Staffel 1Folge 15vom 08.05.2026
Der Momentemacher - Interview mit dem Designer der Song Contest-Bühne Florian Wieder

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Song Contest 2026

Folge 15: Der Momentemacher - Interview mit dem Designer der Song Contest-Bühne Florian Wieder

53 Min.Folge vom 08.05.2026

Gigantische LED-Welten, spektakuläre Effekte und Bühnenbilder mit Wiedererkennungswert: Der Star-Designer Florian Wieder arbeitet seit 30 Jahren mit internationalen Superstars wie Beyoncé, Robbie Williams, U2 und Ed Sheeran zusammen. Nun prägt er den Look des Eurovision Song Contest und sorgt für die große ESC-Bühnenmomente. Und verbindet dabei Hightech mit den kulturellen Besonderheiten des Gastgeberlandes. Bildquelle: ORF

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