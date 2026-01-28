Soundcheck Österreich: Peter Cornelius - Das Beste zum 75. GeburtstagJetzt kostenlos streamen
Soundcheck Österreich
Folge 33: Soundcheck Österreich: Peter Cornelius - Das Beste zum 75. Geburtstag
Seit über 50 Jahren zählt Peter Cornelius zu den erfolgreichsten Popstars im deutschsprachigen Raum. Viele seiner Songs sind Klassiker: Von "Reif für die Insel" über "Segel im Wind" bis "Du entschuldige i kenn di". Anlässlich seines 75. Geburtstags hat Peter Cornelius in einem intimen Gespräch über sein Leben und seine von persönlichen Erfahrungen und gesellschaftlichen Beobachtungen inspirierte Musik gesprochen. "Manches Mal schreibe und komponiere ich, ob ich will oder nicht, - reflexartig. Als ob es das normalste von der Welt wäre, das zu tun." Neben spannenden Einblicken in sein Leben präsentiert das Porträt auch die besten Konzertausschnitte mit seinen größten Hits und Schätzen aus dem ORF-Archiv. Happy Birthday, Peter Cornelius! Bildquelle: ORF/ORF III
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick