Soundcheck Österreich

Soundcheck Österreich: Peter Cornelius - Das Beste zum 75. Geburtstag

ORF III
Folge vom 28.01.2026
Soundcheck Österreich: Peter Cornelius - Das Beste zum 75. Geburtstag

Soundcheck Österreich: Peter Cornelius - Das Beste zum 75. GeburtstagJetzt kostenlos streamen

Soundcheck Österreich

Folge 33: Soundcheck Österreich: Peter Cornelius - Das Beste zum 75. Geburtstag

45 Min.Folge vom 28.01.2026

Seit über 50 Jahren zählt Peter Cornelius zu den erfolgreichsten Popstars im deutschsprachigen Raum. Viele seiner Songs sind Klassiker: Von "Reif für die Insel" über "Segel im Wind" bis "Du entschuldige i kenn di". Anlässlich seines 75. Geburtstags hat Peter Cornelius in einem intimen Gespräch über sein Leben und seine von persönlichen Erfahrungen und gesellschaftlichen Beobachtungen inspirierte Musik gesprochen. "Manches Mal schreibe und komponiere ich, ob ich will oder nicht, - reflexartig. Als ob es das normalste von der Welt wäre, das zu tun." Neben spannenden Einblicken in sein Leben präsentiert das Porträt auch die besten Konzertausschnitte mit seinen größten Hits und Schätzen aus dem ORF-Archiv. Happy Birthday, Peter Cornelius!

