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Soundcheck Österreich

Soundcheck Österreich: Resi Reiner

ORF IIIStaffel 1Folge 38vom 20.05.2026
Soundcheck Österreich: Resi Reiner

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Folge 38: Soundcheck Österreich: Resi Reiner

27 Min.Folge vom 20.05.2026

Resi Reiner zählt zu den Senkrechtstarterinnen der heimischen Indie-Szene. Mit Songs wie „Ich will nach Italien“ und „Naja, geht so“ begeistert die Grazerin ein junges Publikum. ORF III hat die Musikerin zum Gespräch getroffen und zeigt einen Konzertauftritt mit ihrer Band im ORF RadioKulturhaus. Ihre poppigen Indie-Antischlager verbinden Authentizität, Melancholie und den Sound einer ganzen Generation. Bildquelle: ORF/RadioKulturhaus/Lisa Edi

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