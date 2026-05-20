Soundcheck Österreich: Resi ReinerJetzt kostenlos streamen
Soundcheck Österreich
Folge 38: Soundcheck Österreich: Resi Reiner
27 Min.Folge vom 20.05.2026
Resi Reiner zählt zu den Senkrechtstarterinnen der heimischen Indie-Szene. Mit Songs wie „Ich will nach Italien“ und „Naja, geht so“ begeistert die Grazerin ein junges Publikum. ORF III hat die Musikerin zum Gespräch getroffen und zeigt einen Konzertauftritt mit ihrer Band im ORF RadioKulturhaus. Ihre poppigen Indie-Antischlager verbinden Authentizität, Melancholie und den Sound einer ganzen Generation. Bildquelle: ORF/RadioKulturhaus/Lisa Edi
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