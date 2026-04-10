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Soundcheck Österreich

Soundcheck Österreich: FM4 Radio Session - Archive & ORF Radio-Symphonieorchester

ORF IIIStaffel 1Folge 36vom 10.04.2026
Soundcheck Österreich: FM4 Radio Session - Archive & ORF Radio-Symphonieorchester

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Soundcheck Österreich

Folge 36: Soundcheck Österreich: FM4 Radio Session - Archive & ORF Radio-Symphonieorchester

62 Min.Folge vom 10.04.2026

Ein außergewöhnliches Konzerterlebnis: Die Band Archive trifft auf das ORF Radio-Symphonieorchester Wien. Im ORF RadioKulturhaus entsteht eine epische FM4-Session voller Emotion, Intensität und Atmosphäre, verstärkt durch orchestrale Klänge und ein einmaliges Live-Erlebnis. Bildquelle: ORF/RadioKulturhaus/Patrick Münnich

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