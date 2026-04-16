Soundcheck Österreich: Kommando ElefantJetzt kostenlos streamen
Soundcheck Österreich
Folge 37: Soundcheck Österreich: Kommando Elefant
26 Min.Folge vom 16.04.2026
Mit "Alaska" haben sie einen der schönsten Popsongs des Landes geschrieben und die Charts gestürmt. Und generell ist bei der Indie-Elektronik-Band Kommando Elefant alles möglich – irgendwo zwischen Alltag, Apokalypse und Affekt. Im ORF RadioKulturhaus präsentieren Kommando Elefant als Trio mit Alf Peherstorfer (Gesang, Gitarre, Synth), Günther Pauls (Bass) und Thorsten Mahr (Schlagzeug) ihre besten Songs, bei denen Indie-Sound auf 80er Jahre Neue Deutsche Welle trifft. Dazu erzählen sie im Gespräch mit ORF III, was die Zukunft bringt und was ihr Schaffen bis dato besonders geprägt hat. Bildquelle: ORF/Shahrukh and Shahzeb/Rania Moslam
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