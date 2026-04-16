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Soundcheck Österreich

Soundcheck Österreich: Kommando Elefant

ORF IIIStaffel 1Folge 37vom 16.04.2026
Soundcheck Österreich: Kommando Elefant

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Soundcheck Österreich

Folge 37: Soundcheck Österreich: Kommando Elefant

26 Min.Folge vom 16.04.2026

Mit "Alaska" haben sie einen der schönsten Popsongs des Landes geschrieben und die Charts gestürmt. Und generell ist bei der Indie-Elektronik-Band Kommando Elefant alles möglich – irgendwo zwischen Alltag, Apokalypse und Affekt. Im ORF RadioKulturhaus präsentieren Kommando Elefant als Trio mit Alf Peherstorfer (Gesang, Gitarre, Synth), Günther Pauls (Bass) und Thorsten Mahr (Schlagzeug) ihre besten Songs, bei denen Indie-Sound auf 80er Jahre Neue Deutsche Welle trifft. Dazu erzählen sie im Gespräch mit ORF III, was die Zukunft bringt und was ihr Schaffen bis dato besonders geprägt hat. Bildquelle: ORF/Shahrukh and Shahzeb/Rania Moslam

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