Soundcheck Österreich: Radio Wien Klubkonzert - Luke Andrews BandJetzt kostenlos streamen
Soundcheck Österreich
Folge 35: Soundcheck Österreich: Radio Wien Klubkonzert - Luke Andrews Band
44 Min.Folge vom 25.03.2026
Die Bühne gehört der heimischen Popmusik: Die Luke Andrews Band kehrt nach ausgedehnter Tour durch Europa zurück nach Wien. Mit britisch produzierten Songs, klassischen Melodien und einer großen Besetzung zeigt die Band im ORF RadioKulturhaus ihre ganze Kraft: Multiinstrumentalisten, gefühlvolle Vocals und kraftvoller Bandsound – ein musikalischer Abend, der überrascht, berührt und mitreißt. Bildquelle: ORF
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