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Soundcheck Österreich

Soundcheck Österreich: Radio Wien Klubkonzert - Luke Andrews Band

ORF IIIStaffel 1Folge 35vom 25.03.2026
Soundcheck Österreich: Radio Wien Klubkonzert - Luke Andrews Band

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Soundcheck Österreich

Folge 35: Soundcheck Österreich: Radio Wien Klubkonzert - Luke Andrews Band

44 Min.Folge vom 25.03.2026

Die Bühne gehört der heimischen Popmusik: Die Luke Andrews Band kehrt nach ausgedehnter Tour durch Europa zurück nach Wien. Mit britisch produzierten Songs, klassischen Melodien und einer großen Besetzung zeigt die Band im ORF RadioKulturhaus ihre ganze Kraft: Multiinstrumentalisten, gefühlvolle Vocals und kraftvoller Bandsound – ein musikalischer Abend, der überrascht, berührt und mitreißt. Bildquelle: ORF

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