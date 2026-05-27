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Soundcheck Österreich

Soundcheck Österreich: Kreisky

ORF IIIStaffel 1Folge 39vom 27.05.2026
Soundcheck Österreich: Kreisky

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Soundcheck Österreich

Folge 39: Soundcheck Österreich: Kreisky

36 Min.Folge vom 27.05.2026

Kreiskys neues Werk "Adieu Unsterblichkeit" entführt das Publikum in ein düster funkelndes Klanglabyrinth, das die rohe Energie und zugleich die geheimnisvolle Tiefe der Band spürbar macht. Gegründet von Franz Adrian Wenzl und Martin Max Offenhuber, entwickelte sich das Ensemble stetig weiter und schärfte seinen unverwechselbaren Sound. Ihr aktuelles Schaffen zeigt eine Formation, die kompromisslos, intensiv und faszinierend bleibt. Bildquelle: ORF/RadioKulturhaus/Rania Moslam; Ingo Pertramer

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