Soundcheck Österreich: KreiskyJetzt kostenlos streamen
Soundcheck Österreich
Folge 39: Soundcheck Österreich: Kreisky
36 Min.Folge vom 27.05.2026
Kreiskys neues Werk "Adieu Unsterblichkeit" entführt das Publikum in ein düster funkelndes Klanglabyrinth, das die rohe Energie und zugleich die geheimnisvolle Tiefe der Band spürbar macht. Gegründet von Franz Adrian Wenzl und Martin Max Offenhuber, entwickelte sich das Ensemble stetig weiter und schärfte seinen unverwechselbaren Sound. Ihr aktuelles Schaffen zeigt eine Formation, die kompromisslos, intensiv und faszinierend bleibt. Bildquelle: ORF/RadioKulturhaus/Rania Moslam; Ingo Pertramer
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