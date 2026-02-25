Soundcheck Österreich: Viktor Gernot & His Best Friends - Time To Say GoodbyeJetzt kostenlos streamen
Soundcheck Österreich
Folge 34: Soundcheck Österreich: Viktor Gernot & His Best Friends - Time To Say Goodbye
Das große Abschiedskonzert von Entertainer Viktor Gernot und seinen Best Friends - exklusiv in ORF III: Im Rahmen des Radio Wien Klubkonzerts im ORF RadioKulturhaus lädt eine der beliebtesten Bands des Landes in dieser Neuproduktion zur letzten musikalische Reise voller Jazz, Charme und unvergesslicher Momente. Die musikalische Reise begann einst im Jahr 1988 im Kultlokal Roter Engel im Wiener Bermudadreieck. Die musikalische Athletenschmiede ihrer Zeit war Schauplatz der ersten Konzerte von Viktor Gernot & His Best Friends. 37 gemeinsame, swingend-jazzige Jahre. Mit einem Repertoire aus Songs des Great American Songbook: Broadway Tunes, Jazzstandards, Traditional Popsongs, immer in eigenständigen Arrangements und im typischen Sound der Best Friends rund um Thomas Faulhammer, Wolfgang Fellinger, Peter Haberfellner, Thomas Strobl und Aaron Wonesch. Dazu gesellen sich Eigenkompositionen, Übersetzungen ins Deutsche oder Mundart und immer wieder Parodien in bester Tradition der großen Entertainer. Idole und Vorbilder wie Frank Sinatra, Ella Fitzgerald oder Sammy Davis Jr., inspirieren die Band bis heute. Ein Konzertabend, den man nicht so schnell vergisst! Bildquelle: ORF/RadioKulturhaus
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