South Seas Spearo
Folge 10: Yellowfin Mission
48 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Es hat sich herumgesprochen, dass es riesige Köderbälle für Gelbflossenthunfische gibt, also macht sich das Team auf die Suche nach weiteren Thunfischen. Dwane, Kieran, Sam und Davetauchen ein paar Tage lang im Great Barrier Reef.
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South Seas Spearo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: TERN Distribution