Bay of Islands ExplorationJetzt kostenlos streamen
South Seas Spearo
Folge 7: Bay of Islands Exploration
45 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Die Jungs machen sich auf den Weg, um dem Speerfisch-Neuling Ants ein Häkchen zu setzen und ihm seinen ersten Königsfisch zu fangen.
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Alle Staffeln im Überblick
South Seas Spearo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: TERN Distribution