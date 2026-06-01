South Seas Spearo
Folge 12: Just Another Fijian
44 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Dwane und Jools werden diese Woche von ihren kleinen Schützlingen begleitet, denn die 12-jährigen Eli und Reef begleiten die alten Männer auf ihrem Abenteuer, um die entlegenen Gewässer im Nordosten Fidschis zu erkunden.
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South Seas Spearo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: TERN Distribution