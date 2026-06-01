South Seas Spearo
Folge 9: North Minerva Reef
45 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Nachdem sie sich ihren Weg nach North Minerva erkämpft haben, setzen die Jungs ihre Suche nach einem großen Hochseefisch fort, doch die einheimischen Haie drohen, dem Team einen Strich durch die Rechnung zu machen.
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South Seas Spearo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: TERN Distribution