South Seas Spearo
Folge 5: Pitt Island Expedition
46 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Das Team macht sich auf den Weg zum Hapuka-Paradies der Chatham-Inseln, wo sie ein paar Tage mit Tauchgängen auf der spektakulären und abgelegenen Pitt Island verbringen.
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South Seas Spearo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: TERN Distribution