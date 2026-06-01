Southern Bluefin Tuna EpicJetzt kostenlos streamen
South Seas Spearo
Folge 6: Southern Bluefin Tuna Epic
47 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Nachdem sie Berichte über riesige Schwärme von Südlichem Blauflossenthunfisch vor dem Milford Sound gehört haben, machen sich Tim, Jordy, Kieran, Sam und Dave auf den Weg und versuchen ihr Glück.
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South Seas Spearo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: TERN Distribution