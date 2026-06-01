Lucinda Sky with DiamondsJetzt kostenlos streamen
South Seas Spearo
Folge 11: Lucinda Sky with Diamonds
47 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Die Jungs fangen mit einem Speer eine der typischsten australischen Fischarten: den Barramundi. Das Problem ist nur, dass die in denselben Gewässern leben wie ein paar weniger willkommene Einheimische: Salzwasserkrokodile und Bullenhaie!
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South Seas Spearo
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, Dokumentation
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: TERN Distribution