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SpongeBob Schwammkopf

Lügen haben blaue Augen / SpongeBob gegen Meerjungfraumann

NickelodeonFolge vom 28.04.2026
Lügen haben blaue Augen / SpongeBob gegen Meerjungfraumann

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 28.04.2026: Lügen haben blaue Augen / SpongeBob gegen Meerjungfraumann

22 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6

In einem Akt äußerster Tollpatschigkeit verpasst sich SpongeBob selbst ein blaues Auge. Da ihm die Wahrheit peinlich ist, verstrickt er sich in allerlei abenteuerliche Lügengeschichten - und kommt damit sogar beinahe durch. // Mr. Krabs’ Umsätze sind enorm gestiegen, seit er Meerjungfraumann und Blaubarsch-Bube als Werbefiguren nutzt. Plankton droht vor Neid schier zu platzen - bis ihm eine Idee kommt: Mit einem Trick macht er sich die beiden alternden Helden untertan, die fortan zombiehaft gegen die Krosse Krabbe zu Felde ziehen. Nur einer stellt sich ihnen entgegen: SpongeBob alias Burger-Bube!

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