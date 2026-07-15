Auf in den Sommerknast / Fressen oder gefressen werdenJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 15.07.2026: Auf in den Sommerknast / Fressen oder gefressen werden
Es ist Ferienzeit, und SpongeBob will mit Patrick ein Sommercamp besuchen. Leider erwischen die beiden das falsche Schiff und landen in einem Gefangenentransport. Statt ins Ferienlager geht die Reise für die beiden zu einer unwirtlichen Gefängnisinsel. SpongeBob und Patrick ahnen freilich nichts von ihrer Misere - sie sind immer noch fest davon überzeugt, im Freizeitparadies angekommen zu sein. Und so hat das chaotische Duo trotz der harten Gefängnisbedingungen jede Menge Spaß. // SpongeBob und Patrick wollen Sandy heimlich zu einem ihrer Überlebenstrainings begleiten. Dummerweise verlieren sie das dynamische Eichhörnchen bald aus den Augen. Mutterseelenallein müssen sie sich jetzt in der Wildnis zurecht finden - und dort gilt das unbarmherzige Gesetz von fressen und gefressen werden.