Foto-Tag / Patrick zahlt nicht / Cousin des GrauensJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 22.06.2026: Foto-Tag / Patrick zahlt nicht / Cousin des Grauens
22 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 6
In der Bootsfahrschule ist Fototag, und SpongeBob hat sich ganz besonders fein gemacht. Doch allerlei Umwelteinflüsse machen es ihm unmöglich, unbefleckt von zuhause zur Fahrschule zu gelangen. // Nach dem Verzehr einer enormen Zahl von Krabbenburgern eröffnet Patrick Mr. Krabs, das er leider nicht bezahlen kann. Nun soll er seine Schulden abarbeiten. So nimmt das Debakel seinen Lauf. // SpongeBob erfährt, dass sein gefürchteter Cousin Blackjack aus dem Gefängnis entlassen wurde. Prompt kündigt der Gauner an, SpongeBobs Eltern und Oma einen Besuch abstatten zu wollen. SpongeBob muss handeln! Gelingt es ihm, seine Familie aus den Fängen des Verbrechers zu befreien? Und ist das überhaupt nötig?
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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