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SpongeBob Schwammkopf

Das Gaga-Gas / Le große Tausch

NickelodeonFolge vom 21.06.2026
Das Gaga-Gas / Le große Tausch

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 21.06.2026: Das Gaga-Gas / Le große Tausch

22 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 6

Plankton hat ein Gas entwickelt, das aus Erwachsenen Babys macht. Klar, dass als erster Mr. Krabs in einen sabbernden Säugling verwandelt wird. Doch der Kampfstoff hat seine Tücken, und der Weg zur Krabbenburger-Geheimformel ist wie üblich weit steiniger als gedacht. // Im Rahmen eines Köche-Austausch-Programms kommt ein Gourmetkoch in die Krosse Krabbe, während SpongeBob in ein Nobelrestaurant abgeschoben wird. Mr. Krabs erhofft sich von dieser Änderung märchenhafte Gewinnspannen - aber Spitzenköche sind bekanntlich anspruchsvoll.

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