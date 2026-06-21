Das Gaga-Gas / Le große TauschJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 21.06.2026: Das Gaga-Gas / Le große Tausch
22 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 6
Plankton hat ein Gas entwickelt, das aus Erwachsenen Babys macht. Klar, dass als erster Mr. Krabs in einen sabbernden Säugling verwandelt wird. Doch der Kampfstoff hat seine Tücken, und der Weg zur Krabbenburger-Geheimformel ist wie üblich weit steiniger als gedacht. // Im Rahmen eines Köche-Austausch-Programms kommt ein Gourmetkoch in die Krosse Krabbe, während SpongeBob in ein Nobelrestaurant abgeschoben wird. Mr. Krabs erhofft sich von dieser Änderung märchenhafte Gewinnspannen - aber Spitzenköche sind bekanntlich anspruchsvoll.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: Comedy Central