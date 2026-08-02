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SpongeBob Schwammkopf

20.000 Burger unter dem Meer / Die Schlacht von Bikini Bottom

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
20.000 Burger unter dem Meer / Die Schlacht von Bikini Bottom

20.000 Burger unter dem Meer / Die Schlacht von Bikini BottomJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 02.08.2026: 20.000 Burger unter dem Meer / Die Schlacht von Bikini Bottom

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

SpongeBob und Patrick sollen für Mr. Krabs mit einem fahrenden U-Boot-Restaurant auf Kundenjagd gehen. // SpongeBob und Patrick haben unterschiedliche Ansichten über richtige Körperhygiene.

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