20.000 Burger unter dem Meer / Die Schlacht von Bikini BottomJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 02.08.2026: 20.000 Burger unter dem Meer / Die Schlacht von Bikini Bottom
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
SpongeBob und Patrick sollen für Mr. Krabs mit einem fahrenden U-Boot-Restaurant auf Kundenjagd gehen. // SpongeBob und Patrick haben unterschiedliche Ansichten über richtige Körperhygiene.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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