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SpongeBob Schwammkopf

Eiskalt entwischt Teil 1

NickelodeonFolge vom 12.08.2026
Eiskalt entwischt Teil 1

Eiskalt entwischt Teil 1Jetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.08.2026: Eiskalt entwischt Teil 1

19 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Mr. Krabs will mehr Geld in die Kasse spülen und feiert deshalb den Geburtstag der Krossen Krabbe, bei der viele Pasteten verkauft werden sollen. Allerdings sperren sich Thaddäus, Patrick, SpongeBob und Mr. Krabs versehentlich in der Kühltruhe ein.

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