SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 12.08.2026: Eiskalt entwischt Teil 1
19 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Mr. Krabs will mehr Geld in die Kasse spülen und feiert deshalb den Geburtstag der Krossen Krabbe, bei der viele Pasteten verkauft werden sollen. Allerdings sperren sich Thaddäus, Patrick, SpongeBob und Mr. Krabs versehentlich in der Kühltruhe ein.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
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