Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SpongeBob Schwammkopf

Der 5000. Geburtstag

NickelodeonFolge vom 15.08.2026
Der 5000. Geburtstag

Der 5000. GeburtstagJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 15.08.2026: Der 5000. Geburtstag

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

König Neptun feiert in der Krossen Krabbe seinen Geburtstag, und SpongeBob will sicherstellen, dass seine Freunde und Familie, inkusive seines Sohnes Triton, mit dabei sind.

Alle verfügbaren Folgen