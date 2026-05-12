SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 12.05.2026: Eiskalt entwischt Teil 2
23 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6
Mr. Krabs plant eine große Geburtstagsfeier für die 'Krosse Krabbe'. Neben vielen Gästen und guter Stimmung wünscht er sich, dass jede Menge Pasteten über die Theke gehen. Die große Feier wird allerdings von einem Missgeschick verhindert: Mr. Krabs, SpongeBob, Patrick und Thaddäus sperren sich aus Versehen im Gefrierschrank ein. Auf dem Weg durch diverse Luftschächte in die Freiheit lassen Spongebob und Thaddäus spektakuläre Momente ihres Lebens Revue passieren. Unterdessen nutzt Plankton die Gunst der Stunde und versucht, das legendäre Pasteten-Rezept in die Finger zu bekommen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8, Season 8-9, Season 9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-16, Season 16: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-3, Season 5-8, Season 12-14: MTV & © Season 1-2: Comedy Central