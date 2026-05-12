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SpongeBob Schwammkopf

Eiskalt entwischt Teil 2

NickelodeonFolge vom 12.05.2026
Eiskalt entwischt Teil 2

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 12.05.2026: Eiskalt entwischt Teil 2

23 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6

Mr. Krabs plant eine große Geburtstagsfeier für die 'Krosse Krabbe'. Neben vielen Gästen und guter Stimmung wünscht er sich, dass jede Menge Pasteten über die Theke gehen. Die große Feier wird allerdings von einem Missgeschick verhindert: Mr. Krabs, SpongeBob, Patrick und Thaddäus sperren sich aus Versehen im Gefrierschrank ein. Auf dem Weg durch diverse Luftschächte in die Freiheit lassen Spongebob und Thaddäus spektakuläre Momente ihres Lebens Revue passieren. Unterdessen nutzt Plankton die Gunst der Stunde und versucht, das legendäre Pasteten-Rezept in die Finger zu bekommen.

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