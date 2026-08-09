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Sport-Bild vom 09.08.2026

ORF1Staffel 1Folge 127vom 09.08.2026
Sport-Bild vom 09.08.2026

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Folge 127: Sport-Bild vom 09.08.2026

32 Min.Folge vom 09.08.2026

Leichtathleten fliegen zur EM nach Birmingham | Kunstturnerinnen wollen bei EM in Zagreb WM-Ticket lösen | Weltmeister gewinnt Beachvolleyball-Turnier in Tulln | Beachvolleyballer wollen bei EM in Polen Medaillen holen | Schmidbauer und Gschwentner holen Bahnrad-Staatsmeistertitel | Amon gewinnt Speedklettern in St. Pölten | Eggerer schafft Double bei Alpenspan-Springreit-Tour | Langläufer und Biathleten matchten sich auf Skirollern | Stocksport-Lokalmatadorinnen überzeugten bei EM in Oberwart | Rollstuhltenniselite gastierte wieder im Waldviertel

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