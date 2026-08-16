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Sport-Bild vom 16.08.2026

ORF1Staffel 1Folge 128vom 16.08.2026
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Folge 128: Sport-Bild vom 16.08.2026

31 Min.Folge vom 16.08.2026

Österreichs Volleyballerinnen verlieren EM-Generalprobe | Spannende Finals bei der Austrian Beach Tour in Wolfurt | Tennis: Wiener Doppel-Spezialist auf Erfolgskurs | Niederhuber dominiert das Badminton-Masters | Boandl und Mooslechner holen Golf-Staatsmeistertitel | Mountainbike-Elite kämpft sich durch das Paznauntal | Wasserski-Elite sorgt für Spannung am Salmsee | Rettungsschwimmen verbindet Sport und Lebensrettung | Österreichs Bogenschützen kürten ihre Staatsmeister | Österreichs Frisbee-Nachwuchs holt EM-Platz fünf

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