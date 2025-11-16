Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die gröbsten Patzer

ProSieven MAXXStaffel 6Folge 22vom 16.11.2025
Folge 22: Die gröbsten Patzer

21 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Im heutigen Special geht es um die denkwürdigsten Patzer in der Geschichte von "Storage Wars". Pannen, Pleiten und Versprecher sorgen für eine Menge Schadenfreude bei den Käufern. Während Barry sich bei einer Auktion selbst überlistet, muss sich Jarrod gegen Darrell behaupten.

