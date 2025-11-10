Die erfolgreichsten StrategienJetzt kostenlos streamen
Storage Wars
Folge 23: Die erfolgreichsten Strategien
21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Beim Ersteigern von Lagern ist die richtige Strategie das A und O. Welcher Käufer hat den cleversten Plan? Darrell und Jarrod wissen genau, was sie wollen. Wer hat die Nase vorn und kann die meisten Lager für sich gewinnen?
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC