ProSieben MAXXStaffel 6Folge 23vom 15.01.2026
21 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12

Beim Ersteigern von Lagern ist die richtige Strategie das A und O. Welcher Käufer hat den cleversten Plan? Darrell und Jarrod wissen genau, was sie wollen. Wer hat die Nase vorn und kann die meisten Lager für sich gewinnen?

ProSieben MAXX
