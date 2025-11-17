Storage Wars
Folge 24: Ein Hauch Texas
21 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Während Mary sich um die Stimmung auf der Auktion in Fontana kümmert, müssen Brandi und Jarrod einen Rückschlag wegstecken. Brandon und Darrell hingegen, stecken große Hoffnungen in diesen Tag. Das Duo hatte bereits auf einer früheren Auktion hier großes Glück.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Storage Wars
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC