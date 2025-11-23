Storage Wars
Folge 16: Musik im Herzen
21 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Die Reise nach San Marcos lässt Brandon und Darrells Herzen höherschlagen, denn die nächste Auktion wird in ihrer Heimat stattfinden. Ob ihnen der Heimvorteil auch Glück bringt? Bei Brandi und Jarrod läuft es jedenfalls blendend und auch Ivy macht einen erfreulichen Fund.
Genre:Reality, Auktion, Sammlerstücke
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC