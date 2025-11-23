Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 7Folge 18vom 23.11.2025
21 Min. Ab 12

In Huntington Beach treffen die Käufer abermals bei einer Auktion aufeinander. Während Dave mit Verstärkung anreist, muss Mary sich als seriöse Käuferin beweisen - sie hat bereits ein Schließfach erblickt, für welches sie bieten will. Rene plagen inzwischen andere Sorgen ...

